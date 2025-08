"Nicht die Art, wie ich bergsteigen möchte": Laura Dahlmeier über ihren ersten Siebentausender

Es ist inzwischen fast zwei Jahre her, dass die Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier mit der AZ über ihre große Leidenschaft abseits der zwei Bretter gesprochen hatte: das Bergsteigen. In dem Interview aus dem Jahr 2023 ging es um ihre Expedition ins Pamir-Gebirge, wie ihr auf 7000 Metern beinahe die Füße erfroren wären und warum sie ihren Bruder irgendwann alleine lassen musste. Ein Gespräch, das einen besonderen Einblick in die Gedankenwelt der Laura Dahlmeier gibt und deswegen noch einmal veröffentlicht wird.

04. August 2025 - 14:27 Uhr | Thomas Becker