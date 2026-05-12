NHL: Minnesota trotz Sturm-Treffer vor Playoff-Aus

Nico Sturm erzielt für die Minnesota Wild sein erstes Playoff-Tor seit fast fünf Jahren, die Niederlage gegen die Colorado Avalanche kann er aber nicht verhindern. Damit droht das Aus.

Saint Paul

Trotz eines Treffers von Nico Sturm stehen die Minnesota Wild in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vor dem Aus. Minnesota verlor sein Heimspiel gegen die Colorado Avalanche mit 2:5 und kassierte in der Best-of-seven-Serie das 1:3. Damit bräuchte Minnesota drei Siege in Folge gegen das beste Team der regulären Saison, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Sturm traf gegen sein Ex-Team im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, für den gebürtigen Augsburger war es sein erstes Playoff-Tor seit fast fünf Jahren. Kurz darauf ging Colorado aber wieder in Führung, zwei späte Treffer ins leere Tor sorgten für den Endstand. Sturm spielte in der Saison 2021/22 selbst für die Avalanche, in der vergangenen Spielzeit gewann der 31-Jährige mit den Florida Panthers den Stanley Cup.