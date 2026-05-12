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NHL: Minnesota trotz Sturm-Treffer vor Playoff-Aus

Nico Sturm erzielt für die Minnesota Wild sein erstes Playoff-Tor seit fast fünf Jahren, die Niederlage gegen die Colorado Avalanche kann er aber nicht verhindern. Damit droht das Aus.
dpa |
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Nico Sturm traf für Minnesota zum zwischenzeitlichen Ausgleich. (Archivbild)
Nico Sturm traf für Minnesota zum zwischenzeitlichen Ausgleich. (Archivbild) © David Zalubowski/AP/dpa
Saint Paul

Trotz eines Treffers von Nico Sturm stehen die Minnesota Wild in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vor dem Aus. Minnesota verlor sein Heimspiel gegen die Colorado Avalanche mit 2:5 und kassierte in der Best-of-seven-Serie das 1:3. Damit bräuchte Minnesota drei Siege in Folge gegen das beste Team der regulären Saison, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

Sturm traf gegen sein Ex-Team im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich, für den gebürtigen Augsburger war es sein erstes Playoff-Tor seit fast fünf Jahren. Kurz darauf ging Colorado aber wieder in Führung, zwei späte Treffer ins leere Tor sorgten für den Endstand. Sturm spielte in der Saison 2021/22 selbst für die Avalanche, in der vergangenen Spielzeit gewann der 31-Jährige mit den Florida Panthers den Stanley Cup.

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