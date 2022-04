NFL-Quarterback Dwayne Haskins tödlich verunglückt

Trauer in der NFL: Dwayne Haskins, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, ist am Samstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er war nur 24 Jahre alt.

Die NFL trauert um Dwayne Haskins (1997-2022): Der Quarterback der Pittburgh Steelers ist am Samstagmorgen bei einem Autounfall in Südflorida tödlich verunglückt. Das berichtet unter anderem unter Berufung auf den Agenten des American-Football-Spielers. Zudem bestätigten die Steelers den Todesfall auf Twitter.

NFL-Quarterback Dwayne Haskins mit 24 Jahren gestorben

Dem Bericht zufolge ist Haskins von einem Fahrzeug angefahren worden. Weitere Details zu dem Unfall sind bisher nicht bekannt. Der Quarterback war gerade einmal 24 Jahre alt.

Vom College in die NFL

2019 ist Dwayne Haskins von den Washington Commanders im NFL Draft in der ersten Runde auf den 15. Gesamtrang gewählt worden. Zuvor spielte er auf dem College für die Ohio State Buckeyes. In Washington wurde er nach zwei Jahren Spielzeit entlassen. 2021 schloss sich Haskins den Steelers an, kam als dritter Quarterback hinter Ben Roethlisberger (40) und Mason Rudolph (26) jedoch nicht zum Einsatz.