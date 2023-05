NFL International Games 2023: Kein München-Spiel in diesem Jahr

Nach ihrem letztjährigen Gastspiel wird die NFL 2023 nicht nach München zurückkehren. Die Deutschland-Gastspiele der American Football-Liga finden im November in Frankfurt statt.

Frankfurt statt München: 2023 legt die NFL keinen Stopp in der Arena in Fröttmaning ein.

München - Fast auf den Tag genau ist es nun ein halbes Jahr her, dass München einen seiner größten Sportspektakel der jüngeren Geschichte erlebte.

2023 kein NFL-Spiel in München

Am 13. November 2022 spielte, nach tagelangem Trommeln in der Innenstadt, die NFL in der ausverkauften Allianz Arena. Der große Tom Brady und seine Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks.

Ein magischer Tag, auf dessen Wiederholung in diesem Jahr tausende Fans in der Stadt gehofft hatten. Vergebens, das steht nun fest. 2023 trägt die National Football League (NFL) kein Spiel in München aus, wie sie am Mittwoch meldete.

NFL in Deutschland: Beide Spiele 2023 in Frankfurt

Herbe Enttäuschung. Mitte Januar waren ja noch Hoffnungen geschürt worden, dass – unter Angabe der möglichen Standorte Frankfurt und München – zwei "international games" in Deutschland stattfänden. Was ja letztlich auch stimmt, nur eben beide in Frankfurt.

Kultklub Miami Dolphins trifft am 5. November auf den Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs. Eine Woche später messen sich dann die Indianapolis Colts mit den New England Patriots.

NFL in München: Hoffnung für 2024

Die Münchner Hoffnung liegt also nun auf 2024. Denn bis 2025 ist vereinbart, dass die NFL neben Frankfurt auch in London, Mexiko-Stadt und eben München internationale Spiele austragen wird.

Ob der FC Bayern, zuletzt mit der Spielstätte Partner der American-Football-Gastspiele, für 2023 überhaupt ins Rennen ging, bleibt offen. Die FCB-Pressestelle ließ mehrere Anrufe am Mittwoch unbeantwortet.

2022: Flag-Football-Programm und Community Days

München und die NFL – hach. Es war doch so schön. Nicht nur wegen des Spiels waberte der Eindruck, die Sportart käme in der Stadt an. 2022 war die Liga mit ihrem Flag-Football-Programm vertreten. Die Lehrkräfte lernten, wie sie das Flag Football in den Sportunterricht einbinden können.

Dazu gab es die sogenannten "Community Days", bei denen Schulklassen – auch in diesem Fall unter Mitwirken der lokalen Football-Klubs Munich Cowboys und Rangers – in den Erstkontakt mit der Sportart kommen konnten.

Dieses Engagement hatte wohl einen glänzenden finanziellen Estrich seitens der NFL zu Grund liegen. Auf Nachfrage zu Investitionen der Liga in hiesige Projekte machte ein Sprecher des Referats für Bildung und Sport im Nachklapp des ersten NFL-Spiels auf deutschem Boden keine Angaben.

Ein bisschen NFL kommt auch 2023 nach München

Ein Punkt ist aber noch erwähnenswert. Die Stadt teilte auf AZ-Anfrage mit: "Diese Aktivierungen werden in München bis 2025 unterstützt, also auch in den Jahren, in denen das Spiel der NFL International Series in Deutschland in Frankfurt stattfindet."

Spiel hin oder her: Irgendwie und sowieso ist also auch 2023 ein NFL-Jahr in München.