Neuntes Gold: Umjubelter Klaebo feiert Olympia-Rekord

Johannes Hoesflot Klaebo gewinnt bei den Winterspielen in Italien im vierten Rennen sein viertes Langlauf-Gold. Mit neun Olympiasiegen ist er nun Rekordhalter. Zuvor wird ein Protest abgewiesen.

Tesero

Lachend fiel Johannes Hoesflot Klaebo seinen begeisterten Teamkollegen in die Arme. Mit wehender norwegischer Fahne empfingen sie ihren Olympia-Rekordmann hinter der Ziellinie und feierten. Der Skilanglauf-Star siegte im italienischen Tesero auch mit der Staffel über 4 x 7,5 Kilometer und krönte sich zum erfolgreichsten Teilnehmer bei Winterspielen.

Für den 29-jährigen Klaebo war es das neunte olympische Gold. In der Rangliste führt er damit vor seinen Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf), die jeweils achtmal Gold gewonnen haben.

Auch Björndalen gratuliert

"Jetzt kann ich es richtig genießen", wurde Klaebo vom norwegischen Sender NRK zitiert und sprach von einem "großartigen Titel". Auch Björndalen beglückwünschte ihn: "Endlich ganz oben mit neun olympischen Goldmedaillen. Aber die Olympischen Spiele sind noch nicht vorbei", sagte der 52-Jährige. "Ich bin überzeugt, dass du noch weitere Goldmedaillen gewinnen kannst."

Bei der Siegerehrung jubelten die Zuschauer für Klaebo besonders laut. Der Champion selbst sang die Hymne seines Heimatlandes euphorisch mit.

Deutsches Team zollt Respekt

Klaebo gewann bei prächtiger Kulisse und strahlendem Sonnenschein mit Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget und Einar Hedegart. Auf der Tribüne feierten norwegische Fans mit aufwendiger Gesichtsbemalung und Trompete ein großes Langlauf-Fest. Kronprinz Haakon freute sich mit, gratulierte Klaebo und seinen Teamkollegen persönlich. Als Schlussläufer lief Klaebo vor Frankreich ins Ziel. Bronze sicherte sich das Quartett aus Italien.

Die deutschen Langläufer um Florian Notz konnten nicht in den Kampf um Edelmetall eingreifen. © Daniel Karmann/dpa

Die deutsche Staffel hatte mit dem Rennen um Edelmetall erwartungsgemäß nichts zu tun und belegte Rang acht. "Es tröstet mich jetzt nicht, aber es ist natürlich irgendwo cool, dass man das miterleben darf", sagte Florian Notz zu Klaebos historischem Triumph. "Man muss ihm wirklich Respekt zollen", sagte Jan Stölben.

Klaebo berichtet von großem Druck

Für Klaebo ist es bei diesen Winterspielen bereits das vierte Gold. In allen Wettkämpfen, in denen er am Start stand, siegte Klaebo auch. Vor dem Erfolg mit der Staffel gab er Einblicke in die Gefühlswelt eines Topfavoriten, der sich mit hohen Erwartungen konfrontiert sieht.

"In Norwegen ist die Staffel sehr wichtig, und bei den letzten Olympischen Spielen in Peking waren wir nicht erfolgreich", erklärte Klaebo. Norwegen wurde damals Zweiter hinter dem russischen Quartett. "Der Druck ist groß", sagte Klaebo. Er und seine Teamkollegen hielten ihm souverän stand.

Johannes Hoesflot Klaebo (l) jubelt mit dem Team. © Daniel Karmann/dpa

"Er ist der beste Skifahrer aller Zeiten", hatte Mannschaftskamerad Oskar Opstad Vike bereits nach Klaebos Sieg im Sprint gesagt. Anschließend hatte es einen Protest des finnischen Teams gegen die Wertung gegeben. Dabei ging es um den Einsatz eines Geräts zum Wachsen der Skier im Servicebereich durch das norwegische Team. Der Protest wurde abgewiesen. Klaebo behält sein Gold.

Deutscher Teamchef: "Er steht auf dem Ski wie kein anderer"

Bei diesen Winterspielen siegte Klaebo zudem schon im Skiathlon und im Einzel über zehn Kilometer. 2018 in Südkorea sicherte er sich drei Olympiasiege, vier Jahre später in China zwei.

"Er steht auf dem Ski wie kein anderer", sagte der deutsche Teamchef Peter Schlickenrieder. Der frühere Langläufer, der 2002 Olympia-Silber gewann, ist von Klaebos Akribie und Hingabe für den Sport begeistert. "Er ist ein planerischer, strukturierter Künstler auf Skiern", sagte er.

Klaebo gilt als Meister des Höhentrainings, arbeitet oft wochenlang ohne seine Teamkollegen in Trainingslagern. Eine besondere Rolle nimmt zudem sein Opa ein, der Klaebo betreut und berät. Den 15. Februar 2026 wird auch er in besonderer Erinnerung behalten.