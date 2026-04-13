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Neun Abgänge stehen beim ERC Ingolstadt fest

Gegen München war für den ERC Ingolstadt in den Playoffs Schluss. Gut eine Woche später sind nun erste Entscheidungen für den Kader gefallen.
dpa |
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Einer der neun, die gehen müssen: Nico Pertuch (Archiv)
Einer der neun, die gehen müssen: Nico Pertuch (Archiv) © Sven Hoppe/dpa
Ingolstadt

Wenige Tage nach dem Playoff-Aus im Viertelfinale gegen den EHC Red Bull München sind beim ERC Ingolstadt erste Weggänge verkündet worden. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga vermeldete, werden neun Profis in der nächsten Saison nicht mehr für die Ingolstädter auflaufen. 

Die beiden Torhüter Nico Pertuch und Brett Brochu sowie die Verteidiger Peter Spornberger und Chris Jandric verlassen den Verein. Mit den Stürmern Philipp Krauß, Matthew Boucher, Johannes Krauß, Samir Kharboutli und Luca Hauf trennt sich der ERC von fünf Offensivkräften. Bei allen weiteren Spielern, die keinen Vertrag für die kommende Saison besitzen, laufen Gespräche.

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