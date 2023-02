Neu-Ulm gewinnt erstes Champions-League-Halbfinale

Dem deutschen Tischtennis-Meister Borussia Düsseldorf droht nach dem verlorenen Pokal-Endspiel auch das Champions-League-Aus gegen den TTC Neu-Ulm. Die Mannschaft von Timo Boll verlor am Mittwochabend das Halbfinal-Hinspiel bei ihrem neuen Rivalen mit 2:3. Die zweite Partie findet am Sonntag in Düsseldorf statt. Im zweiten Halbfinale hatte der 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend mit 3:1 beim Post-SV Mühlhausen gewonnen.

15. Februar 2023 - 22:26 Uhr | dpa

Harimoto Tomokazu aus Japan in Aktion. © Gao Zhiyong/XinHua/dpa/Archivbild

Pfaffenhofen Die Neu-Ulmer boten abgesehen von dem Taiwanesen Lin Yun-Ju alle Stars auf, die sie vor dieser Saison extra für die Champions League und den Pokal-Wettbewerb verpflichtet hatten. Im entscheidenden fünften Spiel besiegte der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov den Einzel-Europameister Dang Qiu in 3:1 Sätzen. Den ersten Punkt hatte der Weltranglisten-Vierte Tomokazu Harimoto aus Japan gegen Dang Qiu geholt. Dazu gewann Vize-Weltmeister Truls Moregardh aus Schweden in einer Neuauflage des WM-Halbfinals von 2021 erneut gegen Timo Boll. Beide Düsseldorfer Punkte holte der Schwede Anton Källberg gegen Ovtcharov und Harimoto. Die Düsseldorfer gewannen bislang je sechsmal die Champions League und den Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister. Neu-Ulm darf nur aufgrund einer Wildcard an dem wichtigsten europäischen Club-Wettbewerb teilnehmen. Ovtcharov und Co. gewannen im Januar bereits das Pokalfinale gegen die Borussia mit 3:0.