NBA-Star Schröder begeistert Auswahl-Rookies: "Was aufbauen"

Deutschland beendet die erste Quali-Phase zur Basketball-WM mit zwei Siegen. Die Chancen auf Katar 2027 stehen somit sehr gut. Im Fokus steht einmal mehr Kapitän Schröder - der eine Ansage macht.

Bamberg

Dennis Schröder herzte Frau Ellen und Mama Fatou, mit seinen Kindern klatschte er zufrieden ab. Dann nahm sich der Ausnahme-Basketballer viel Zeit für Autogramme und Selfies mit den Fans. Dass sich der NBA-Profi und Auswahl-Kapitän in der Sommerpause aufrafft und - anders als andere Stars - wie selbstverständlich auch zu vermeintlich unwichtigen Länderspielen kommt, das bewundern Trainer und Mitspieler.

Nach den zwei Qualifikationspartien zur Weltmeisterschaft 2027 zeigte und erklärte Schröder dann, warum er das macht. "Jedes Spiel ist wichtig", betonte der 32-Jährige. "Wir wollen hier etwas aufbauen."

Schröder genießt Auftritte in Deutschland

In Bamberg wurde der Basketball-Zwerg Zypern am Montagabend mit 111:79 abgefertigt. Drei Tage zuvor hatte es auswärts in Riga ein 92:86 gegen Israel gegeben. Die deutsche Nationalmannschaft geht so mit besten Aussichten und einem kleinen Punktepolster in die zweite Quali-Phase für die WM in gut einem Jahr in Katar. "Wir sind auf jeden Fall zufrieden", resümierte Schröder.

Dass Welt- und Europameister Deutschland seinen wichtigsten Spieler gegen den Weltranglisten-70. nicht unbedingt gebraucht hätte, das ist klar. Aber so denkt Schröder nicht. "Ich spiele neun Monate lang in Amerika. Und da genieße ich es, vor den deutschen Fans zu spielen, die hierherkommen, um uns zu supporten", sagte der Aufbauspieler beim Pay-TV-Sender MagentaSport. Viele der 5.713 Zuschauer in der Bamberger Arena zückten begeistert ihre Handys.

Auswahl-Rookies begeistert

Dem Profi der Cleveland Cavaliers geht es nicht nur darum, den Anhängern etwas zurückzugeben. Er hat sportliche Pläne und sich auch nicht zu schade, seine jungen Auswahlkollegen zu unterstützen. "Dies zeigt sooo krass, wie wichtig Dennis für dieses Team ist, wie wichtig er für einfach alles ist", schwärmte Kay Bruhnke nach dem Erfolg über Zypern. "Es ist unbeschreiblich, was er hier macht. Er hat Legendenstatus."

Wenn Schröder Tipps im Training gibt oder Ansagen während der Partien macht, dürfen sich Spieler wie Bruhnke oder die Auswahl-Neulinge Sananda Fru oder Simonas Lukosius fühlen wie Franz Wagner, Andreas Obst oder Isaac Bonga. Diese drei Welt- und Europameister hatten wie einige andere auf die zwei Quali-Spiele verzichtet, um nach einer XXL-Saison und gleich drei Sommern nacheinander mit großen Turnieren zu pausieren.

Beste Aussichten in WM-Quali

In Abwesenheit der NBA- und Euroleague-Stars machten andere Spieler Werbung für sich. Neben Topscorer Schröder (20 Zähler) punkten Ulms Christian Sengfelder (19), der für den Champions-League-Sieger BC Rytas in Vilnius spielende Bruhnke (16) sowie Sananda Fru (13) von der Marquette University in den USA ebenfalls zweistellig. "Das sind talentierte Jungs", lobte Schröder. "Wir wollen im August nochmal als Team angreifen."

Dann stehen die ersten zwei Matches der zweiten Quali-Phase daheim gegen die Niederlande und auswärts in Polen an. Dank der in der ersten Phase gesammelten und mitgenommenen elf Punkte geht Deutschland mit tollen Aussichten in die sechs Partien der neuen Sechsergruppe. Die drei Gruppenbesten qualifizieren sich dann für Katar 2027.

Bundestrainer rechnet mit mehr Stars im August

Bundestrainer Alex Mumbrú meinte: "Ich bin sehr glücklich für die Spieler, die sonst nie für die Nationalmannschaft spielen können." Für die August-Partien geht er davon aus, wieder mehr Kaliber à la Wagner, Obst oder Bonga zur Verfügung zu haben. Dabei weiß er natürlich, dass es wie schon seit Jahren vor allem auf Schröder ankommt. Und auf den ist Verlass.