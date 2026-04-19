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Nationalspieler Krauß von Ingolstadt nach Augsburg

Eishockey-Profi Philipp Krauß wechselt den Arbeitgeber. Künftig streift der WM-Kandidat das Trikot der Augsburger über.
dpa |
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Philipp Krauß wechselt von Ingolstadt nach Augsburg. (Archivbild)
Philipp Krauß wechselt von Ingolstadt nach Augsburg. (Archivbild) © Robert Michael/dpa
Augsburg

Nationalspieler Philipp Krauß wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vom ERC Ingolstadt zu den Augsburger Panthern. Der 25 Jahre alte Angreifer verkörpere "Physis, große Arbeitsmoral und den absoluten Willen, sich weiter zu verbessern und erfolgreich zu sein", sagte Augsburgs Sportdirektor Larry Mitchell in einer Clubmitteilung.

Für Ingolstadt bestritt Krauß in den vergangenen vier Spielzeiten insgesamt 220 DEL-Partien. Im Februar 2023 debütierte er in der Nationalmannschaft, mit der er zuletzt auch in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz vom 15. bis 31. Mai gestartet ist.

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