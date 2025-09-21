AZ-Plus
Nach zweimal Olympia-Bronze: Slalomkanute Aigner hört auf

Zwei Olympia-Medaillen, Weltmeister und nun Familienvater. Der Augsburger Hannes Aigner verabschiedet sich vom Leistungssport.
dpa |
Der Augsburger Hannes Aigner beendet Ende des Jahres seine Leistungssport-Karriere. (Archivbild)
Der Augsburger Hannes Aigner beendet Ende des Jahres seine Leistungssport-Karriere. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Augsburg

Slalomkanute Hannes Aigner hat seinen Rücktritt vom Leistungssport bekanntgegeben. Der 36-Jährige verkündete seinen Entschluss wenige Tage vor der Weltmeisterschaft in Sydney. "Eine besondere Reise geht zu Ende – ich werde meine aktive Zeit als Leistungssportler im Kanusport beenden", teilte der Olympia-Dritte von London 2012 und Tokio 2020 mit. 

Kanuslalom-Cheftrainer Klaus Pohlen betonte, dass man mit dem Weltmeister von 2018 "einen ganz großen Sportler, der mehr als ein Jahrzehnt die Weltspitze im Kajak mit geprägt hat", verliere. Der Kajakexperte vom Augsburger KV wolle "noch im Boot sitzen", wenn es sein Gesundheitszustand zulasse. 

Die WM in Australien, die am 29. September beginnt, musste er bereits vor einigen Tagen absagen. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich nach wie vor den Sport noch gern mache", sagte der zweifache Familienvater Aigner.

