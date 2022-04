Nach Zverev-Aus: Otte will ins Viertelfinale von München

Nach dem überraschenden Aus von Tennisprofi Alexander Zverev will Oscar Otte als einziger Deutscher im Einzelwettbewerb das Viertelfinale von München erreichen. Der 28 Jahre alte Kölner trifft am Donnerstag im dritten Match nach 11.00 Uhr auf den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Reilly Opelka. Mitfavorit Casper Ruud aus Norwegen startet gegen den Slovaken Alex Molcan (nicht vor 13.00 Uhr) ins Turnier.

27. April 2022 - 17:59 Uhr | dpa

Oscar Otte in Aktion. © Sven Hoppe/dpa

München Zverev war am Mittwoch am dänischen Teenager Holger Rune gescheitert. Der Kempener Daniel Altmaier schied ebenfalls aus.