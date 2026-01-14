AZ-Plus

Nach Tod von Bakken: Botn startet nicht in Ruhpolding

Johan-Olav Botn startet überragend in die Saison. Dann passiert das Schreckliche: Er findet seinen Freund und Teamkollegen tot auf. Dazu kommt eine Erkrankung. Sein Comeback in Bayern fällt nun aus.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Johan-Olav Botn startet nun doch nicht in Ruhpolding.
Johan-Olav Botn startet nun doch nicht in Ruhpolding. © Matthias Schrader/AP/dpa
Ruhpolding

Der norwegische Biathlet Johan-Olav Botn wird nicht beim Weltcup in Ruhpolding starten. Der 26-Jährige hatte wegen gesundheitlicher Probleme bereits die Rennen in der Vorwoche in Oberhof verpasst und dabei seine Weltcupgesamtführung verloren.

"Es war bis zuletzt eine 50/50-Entscheidung, ob ich fahren würde oder nicht. Aber mein Hauptziel waren von Anfang an die Olympischen Spiele. Ich versuche, mich bestmöglich darauf vorzubereiten", sagte Botn dem norwegischen Sender NRK. Für das norwegische Olympia-Team ist der dreifache Saisonsieger bereits nominiert.

Botn war am Dienstag wie das gesamte norwegische Männerteam zur Beerdigung von Sivert Guttorm Bakken in Lillehammer. Botn hatte seinen Freund und Teamkollegen am 23. Dezember im italienischen Lavazé tot in dessen Hotelzimmer gefunden. Die Todesumstände Bakkens, der bei seinem Auffinden eine Höhenmaske trug, sind weiter unklar. Die Ergebnisse der Autopsie sollen bis spätestens 7. März vorliegen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.