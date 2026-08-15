Nach Titelansage: Farken geht über 1.500 Meter leer aus

Robert Farken galt vor der Leichtathletik-EM als Medaillenhoffnung über 1.500 Meter. Im Finale verliert er in der entscheidenden Phase den Anschluss. Der Seriensieger fehlt.

Robert Farken hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham die erhoffte Medaille über 1.500 Meter verpasst. Der 28-Jährige kam in 3:37,49 Minuten ins Ziel und musste sich mit dem neunten Platz begnügen. Den Titel gewann überraschend der Niederländer Stefan Nillessen in 3:35,70 Minuten. Zweiter wurde der Schwede Samuel Pihlström in 3:36,16 vor dem Iren Andrew Coscoran (3:36,24 Minuten).

Farken muss damit weiter auf seine erste Medaille bei einer Großveranstaltung warten. Zuletzt bejubelte über 1.500 Meter 2010 in Barcelona Carsten Schlangen eine deutsche Medaille. Er holte damals Silber. Der bislang letzte deutsche Europameister über die Distanz ist Jens-Peter Herold, der 1990 in Split den Titel für die DDR gewonnen hatte.

Seriensieger Ingebrigtsen nicht dabei

Zuletzt hatte Tokio-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen dreimal in Serie EM-Gold über 1.500 Meter gewonnen. Der norwegische Lauf-Star, der bei den kontinentalen Titelkämpfen am ersten Tag über 5.000 Meter triumphiert hatte, war dieses Mal nicht am Start.

Der deutsche Rekordhalter Farken, der in diesem Jahr der viertschnellste Europäer ist, war mit Medaillenhoffnungen nach Großbritannien gereist. Er sei gekommen, um zu gewinnen, hatte der gebürtige Leipziger nach seinem Vorlauf gesagt. Dort deutete der WM-Sechste von Tokio im vergangenen Jahr mit dem lockeren Weiterkommen ins Finale sein Leistungsvermögen an. Im Endlauf waren dann aber andere schneller.