Nach Olympia: Abfahrer in Garmisch-Partenkirchen gefordert

Nach einem Jahr Pause kehren die alpinen Skirennfahrer nach Garmisch-Partenkirchen zurück. Im ersten Event nach Olympia dürften dort die Abfahrtsstars im Fokus stehen.

Garmisch-Partenkirchen

Nach den Winterspielen geht die Saison der alpinen Skirennfahrer in Bayern weiter. In Garmisch-Partenkirchen kämpfen die Abfahrer an diesem Samstag (11.15 Uhr/ARD und Eurosport) um den Sieg auf der schweren Kandahar-Piste. Nachdem die Männer im Vorjahr noch auf einen Start in Garmisch verzichten mussten, machen die Stars wie Olympiasieger Franjo von Allmen, dessen Schweizer Teamkollegen Marco Odermatt und auch die Deutschen um Simon Jocher diesmal wieder Station nahe der Zugspitze. Am Sonntag (11.15 Uhr) folgt im Werdenfelser Land ein Super-G.