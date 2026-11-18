Am Montagabend lief die deutsche Nationalmannschaft zum letzten Mal nach 72 Jahren in einem adidas-Trikot auf. Nun richtet sich der Bayerische Fußballverband mit einer kuriosen Idee an den Sportartikelhersteller in Herzogenaurach.

Der letzte DFB-Auftritt in adidas-Ausrüstung. Das brachte den Bayerischen Fußballverband auf eine kuriose Idee.

Mit dem Abpfiff des Nations-League-Spiels zwischen Deutschland und den Niederlanden (5:0) endete eine über 70-jährige Geschichte. Letztmals liefen die deutschen Kicker im adidas-Dress auf. Künftig wird das US-Unternehmen Nike die deutsche Nationalmannschaft mit Trikots, Schuhen usw. ausrüsten.

Für das deutsche Unternehmen aus Herzogenaurach endet nach über sieben Jahrzehnten, vier Weltmeister- (1954, 1974, 1990 und 2014) sowie drei EM-Titeln (1972, 1980 und 1996) die Zusammenarbeit mit dem DFB.

Doch produziert adidas vielleicht schon bald ein neues "Nationaltrikot"? In den Sozialen Medien wandte sich der Bayerische Fußball-Verband (BFV) an adidas und unterbreitete dem Sportartikelhersteller eine kreative, wenn sicher auch nicht ganz ernstgemeinte Idee.

BFV schlägt adidas bayerische Nationaltrikots vor

"Ihr habt ja ab sofort ein bisserl mehr Zeit", beginnt das Posting auf Instagram, in dem der BFV auf das Aus beim DFB hinweist. Es wird aber auch die bestehende Zusammenarbeit mit dem BFV erwähnt, die noch mindestens bis ins Jahr 2031 andauern wird. Und weil ja nun keine DFB-Trikots mehr produziert werden, macht der BFV adidas den Vorschlag, künftig ein bayerisches Nationaltrikot herzustellen.

Und es bleibt nicht nur bei dem kuriosen Vorschlag, mittels künstlicher Intelligenz (KI) hat der BFV gleich auch die ersten Entwürfe vorbereitet. Und die können sich wahrlich sehen lassen. Auf allen Trikots dominieren Bayerns Farben weiß und blau im Rautenmuster, ab und zu auch ein bisschen goldfarben; natürlich dürfen auch der bayerische Löwe und die berühmten drei adidas-Streifen nicht fehlen.

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Follower begeistert von BFV-Trikot-Vorschlag

Zwar ist das Ganze nur als Scherz gedacht, allerdings stößt die Idee eines bayerischen Nationaltrikots bei den Followern des BFV auf sehr große Zustimmung. So sind Kommentare wie "Mega!!! Wo gibt's die?", "Sofort in den Shop!!!", "Ich will so ein Trikot", "Ich will definitiv eins in weiß-gold!!!!" oder "Sehr schicke Vorschläge" zu lesen.

Als Scherz gedacht, könnte sich das bayerische Nationaltrikot, bei Verwirklichung, durchaus als Verkaufsschlager im Freistaat entwickeln.