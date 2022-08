Nach 36 erfolgreichen Elfmetern: Mainz scheitert vom Punkt

Das Ende ihrer beeindruckenden Elfmeterserie nahmen die Mainzer gelassen. Erstmals seit Anfang April 2013 vergab in Linksverteidiger Aaron ein 05er wieder einen Strafstoß in der Fußball-Bundesliga. Dazwischen hatten die Mainzer mit 36 verwandelten Elfmetern sogar einen Rekord in der Eliteklasse aufgestellt, wie auf der Bundesliga-Homepage berichtet wurde. Zuvor war letztmals Adam Szalai beim 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg gescheitert.

21. August 2022 - 08:26 Uhr | dpa

