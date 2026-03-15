Nach 15 Jahren in Augsburg: Trevelyan beendet Karriere

2011 wechselte T.J. Trevelyan zu den Augsburger Panthern und wurde zum Publikumsliebling. Nach 15 Spielzeiten in Deutschland ist für den mittlerweile 42-Jährigen nun Schluss.

Augsburg

Nach 15 Spielzeiten in Augsburg beendet Stürmer T.J. Trevelyan bei den Panthern seine Karriere. Die Rückennummer 24 des Deutsch-Kanadiers wird künftig nicht mehr vergeben, wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte. Der DEL-Rekordtorschütze der Panther bleibt den Augsburgern erhalten und rückt ins Trainerteam auf.

"Ich habe immer mein Bestes für diesen Club und unsere fantastischen Fans gegeben. Jetzt ist es aber Zeit, ein anderes Kapitel aufzuschlagen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ich blicke voller Dankbarkeit auf meine Profikarriere und 15 Jahre im Trikot der Panther zurück", sagte Publikumsliebling Trevelyan, der 2011 von den Worcester Sharks aus der American Hockey League nach Augsburg gewechselt war.

Augsburgs DEL-Rekordtorschütze

"T.J. Trevelyan hat unseren Club geprägt wie nur wenige vor ihm. Seine Bedeutung für die Augsburger Panther lässt sich nicht an Statistiken festmachen. Es sind sein starker Charakter, seine tadellose Arbeitsmoral, seine grenzenlose Loyalität und die Fähigkeit, nach jedem Rückschlag immer noch stärker zurückzukommen, die ihn zu einer der prägendsten Figuren unserer Geschichte gemacht haben", sagte Hauptgesellschafter Lothar Sigl.