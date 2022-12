Nach 1036 Tagen: Heimspiel des ERC Ingolstadt ausverkauft

Ingolstadt

Nach fast drei Jahren freut sich der ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga wieder über eine ausverkaufte Heim-Arena. Wie die Oberbayern am Dienstag mitteilten, gibt es für das letzte Heimspiel des Jahres an diesem Freitag (19.30 Uhr) gegen die Augsburger Panther keine Karten mehr. 4815 Zuschauer passen in die Saturn-Arena. Letztmals war sie vor 1036 Tagen beim 3:2 nach Penaltyschießen am 28. Februar 2020 ausverkauft gewesen. Auch damals waren die Augsburger der Gegner gewesen.