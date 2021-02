Mixed-Springen: Geiger, Eisenbichler, Althaus und Rupprecht

Der Deutsche Skiverband hat Markus Eisenbichler trotz seiner eher schwachen Vorstellung im WM-Einzel von der Normalschanze für den Mixed-Teamwettbewerb nominiert. Bundestrainer Stefan Horngacher benannte den Dreifach-Weltmeister von Seefeld, Oberstdorf-Silber-Gewinner Geiger, Katharina Althaus und Anna Rupprecht für die Mannschaft. Das Team geht am Sonntag ab 17.00 Uhr (ARD und Eurosport) als Titelverteidiger in den Wettkampf. Topfavoriten sind die Adler des Deutschen Skiverbands in diesem Jahr aber nicht.

27. Februar 2021 - 19:19 Uhr | dpa

Stefan Horngacher, Bundestrainer der deutschen Skispringer. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Oberstdorf © dpa-infocom, dpa:210227-99-621161/2