Mit Bruder Mischa an der Seite: Zverev will besseren ATP Cup

Nach der Quarantäne geht es für Alexander Zverev endlich richtig los. Beim ATP Cup will sich Deutschlands Nummer eins in Form für die am Montag beginnenden Australian Open bringen. Als Teamchef hat er eine ganz besondere Person an seiner Seite.

01. Februar 2021 - 13:18 Uhr | Von Kristina Puck und Lars Reinefeld, dpa

Mischa Zverev (l) betreut das deutsche Tennis-Team um Bruder Alexander beim ATP Cup. © Jonas Güttler/dpa