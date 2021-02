Meyer hält Jahn-Sieg gegen Paderborn fest

Dank Elfmeterrückhalt Alex Meyer hat der SSV Jahn Regensburg gegen den SC Paderborn eine erfolgreiche Generalprobe für sein DFB-Pokal-Viertelfinale hingelegt. Auch ohne seinen wegen eines positiven Corona-Tests fehlenden Trainer Mersad Selimbegovic gewannen die Oberpfälzer am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 (0:0) und verschafften sich Luft im Abstiegskampf. Die lange ebenbürtigen Paderborner haben dagegen den Schritt in die obere Tabellenhälfte verpasst und liegen nur noch zwei Punkte vor dem Jahn, der nun 29 Zähler auf seinem Konto hat.

26. Februar 2021 - 20:40 Uhr | dpa

Kai Pröger von Paderborn und Jan-Niklas Beste von Regensburg (l-r.) im Zweikampf um den Ball. © Matthias Balk/dpa