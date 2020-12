MBC setzt Siegesserie fort: 80:68-Erfolg in Würzburg

Die Basketballer vom Syntainics MBC sind in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die Weißenfelser gewannen am Sonntag ihr Gastspiel beim Tabellennachbarn s.Oliver Würzburg mit (38:40) und zogen durch den dritten Sieg in Folge nach Punkten mit dem Zehnten Bayreuth gleich. Den größten Anteil am Erfolg des Teams aus Sachsen-Anhalt hatten Michal Michalak mit 23 und Quinton Hooker mit 17 Punkten. Für Würzburg erzielten Justin Sears (14) und Alex King (11) die meisten Zähler.

20. Dezember 2020 - 17:10 Uhr | dpa

Würzburg Die Gäste mussten lange Zeit einem Rückstand hinterherlaufen und lagen drei Minuten nach der Pause mit 38:47 hinten. In einem überragenden Schlussviertel drehten die Weißenfelser das Spiel jedoch. Dank eines 19:2-Laufs wandelten die Mitteldeutschen einen 59:64-Rückstand (33. Minute) in eine 78:66-Führung (39.). In dieser Phase erzielte Hooker elf seiner 17 Punkte.