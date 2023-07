Matchwinner Daferner: Nürnberg gewinnt zweites Testspiel

Nächster Sieg für Nürnbergs neuen Trainer Fiel. Beim überzeugenden Auftritt gegen den tschechischen Erstligisten Pardubice spielt ein Neuzugang erstmals im FCN-Trikot.

Ammerthal

Der 1. FC Nürnberg hat auch sein zweites Testspiel in der Sommer-Vorbereitung gewonnen. Der "Club" bezwang den tschechischen Erstligisten FK Pardubice mit 1:0 (1:0) und bescherte Trainer Cristian Fiel den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Christoph Daferner (44. Minute), der schon unter der Woche beim 13:1 gegen den Bezirksligisten 1. FC Hersbruck erfolgreich gewesen war, erzielte am Samstag das einzige Tor des Abends.

Auf dem idyllischen Sportplatz im oberpfälzischen Ammerthal kontrollierten die Nürnberger das Spiel von Beginn an und siegten verdient. Einziges Manko war wie schon in der abgelaufenen Saison die Chancenverwertung. Trainer Fiel war dennoch zufrieden. "Es war ein guter Test. Ich hätte gerne noch das eine oder andere Tor mehr geschossen, weil die Möglichkeiten dafür da waren. Gegen den Ball war es stabil", sagte der 43 Jahre alte "Club"-Coach.

Auch in diesem Testspiel wechselte Fiel nach 45 Minuten einmal komplett durch. Innenverteidiger Ahmet Gürleyen feierte so in Durchgang zwei sein Debüt im FCN-Trikot. Die beiden zuletzt verpflichteten Neuzugänge Kanji Okunuki und Jannes Horn kamen noch nicht zum Einsatz.

Rund zwei Wochen Vorbereitung hat der "Club" nun hinter sich. "Für mich sind solche Spiele wichtig, weil man sieht, an welche Dinge man noch einmal ran muss. Wir haben noch Arbeit vor uns. Aber mit dem Stand der Vorbereitung bis jetzt kann ich leben", befand Fiel vor dem Start ins Trainingslager.

Ab Montag und bis zum 10. Juli bereiten sich die Nürnberger in Kothmühle in Österreich vor. Dort stehen gegen den österreichischen Erstligisten TSV Hartberg und den ungarischen Erstliga-Aufsteiger Diosgyöri VTK zwei weitere Testspiele auf dem Programm. Die neue Zweitliga-Saison startet für die Franken am 29. oder 30. Juli mit einem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.