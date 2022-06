Marie Lang will Action – Sprüche hat sie satt

Am Freitag steigt Kickbox-Queen Marie Lang ein letztes Mal in den Ring. "Ich will diesen Kampf unbedingt gewinnen und meine Karriere damit zu einem guten Abschluss bringen", sagt sie.

28. Juni 2022 - 07:00 Uhr | Matthias Kerber

Marie Lang © BrauerPhotos / Neugebauer

München - Ein Mal noch. Sich noch ein letztes Mal im Ring den Ängsten und der Gegnerin stellen. So, wie es Marie Lang, die Münchner Kickbox-Queen, bereits 38 Mal in ihrer illustren Profikarriere gemacht hat. Am Freitag steigt die 35-Jährige letztmals in Seilgeviert, sie wird ihren WM-Titel bei "Stekos Fight Night" im Münchner Circus Krone gegen die belgische Europameisterin Kelly Danioko verteidigen. "Ich will diesen Kampf unbedingt gewinnen und meine Karriere damit zu einem guten Abschluss bringen", sagte Lang. Marie Lang: Letzter Kampf gegen Kelly Danioko Doch Danioko will sich als Abschiedspartycrasherin generieren. "Ich komme nicht nach Deutschland, damit Lang einen leichten Sieg hat. Da hat sich ihr Management die Falsche ausgesucht. Sie wird ihre Karierre mit einer Niederlage beenden müssen. Ich mache mit Lang kurzen Prozess", sagte die Herausfordererin. Auch diese vollmundigen Verlautbarungen wird Lang ein letztes Mal über sich ergehen lassen müssen. "Diese Sprüche habe ich satt. Ich zeige noch einmal, dass ich den WM Titel in drei verschieden Gewichtsklassen nicht umsonst 20 Mal gewonnen habe", sagte Lang vor dem Fight, der auf dem Youtubel-Channel der Stekos gezeigt wird. Am Samstag (23 Uhr) ist dann auf Sport1 der Fight zu sehen. Langs letztes Mal.