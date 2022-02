Marie Lang im Matrix-Outfit: Schnell, schön und gefährlich

Marie Lang steht vor ihrem Karriereende. Vor ihrem vorletzten Kampf wirft sie sich wieder in Schale.

München - Vieles wird ihr fehlen, wenn Münchens Kickbox-Queen Marie Lang dann im Sommer ihre illustre Karriere beenden wird. Zum Beispiel die Möglichkeit, bei Fotoshootings regelmäßig in andere Rollen schlüpfen zu können.

Marie Lang: "Privat bin ich dezent oder gar nicht geschminkt"

"Ich finde das schon sehr cool. Bei manchen dieser Shootings schaue ich in den Spiegel und erkenne mich selbst kaum wieder mit all dem Make-up, der Kriegsbemalung", sagte die 35-Jährige kürzlich der AZ: "Privat bin ich dezent oder gar nicht geschminkt. Dann eine ganz andere Seite von sich zu sehen und zu zeigen, macht mir schon Spaß."

Die Lack-Lang: Kickbox-Queen Marie Lang präsentiert sich im Outfit des Films Matrix. © Michael Wilfling/ho

Letzter Kampf für Kickboxerin Marie Lang

Am 26. Februar wird sie im Deutschen Theater aber wieder in die ihr bestens bekannte Rolle der Ring-Amazone schlüpfen. Dann verteidigt sie ihren WM-Titel in der Klasse Lowkick bis 62,5 Kilo gegen die Portugiesin Ines Casqueiro. Es ist ihr vorletzter Kampf.

"Die Entscheidung, aufzuhören, ist mir nicht leicht gefallen, aber das war eine persönliche Entscheidung. Ich will als Weltmeisterin abtreten. Ich lasse mir den WM-Titel nicht nehmen. Wenn es sein muss, werde ich so schnell für sie wie in dem Film Matrix sein", antwortete Lang, die sich für den Fight eben im Kostüm des Blockbusters zeigt. Marie Lang - schnell, schön, gefährlich.