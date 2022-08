Lückenkemper sprintet in das EM-Finale über 100 Meter

Gina Lückenkemper ist in das EM-Finale über 100 Meter gesprintet. Die EM-Zweite von 2018 qualifizierte sich am Dienstag in München als Zweite ihres Halbfinallaufs in 11,11 Sekunden für das Rennen um die Medaillen an diesem Dienstagabend (22.25 Uhr).

16. August 2022 - 21:07 Uhr | dpa

Gina Lückenkemper (Deutschland) in Aktion. © Sören Stache/dpa

München Die Wattenscheiderin Tatjana Pinto und Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar schafften es nicht in das Finale. In der Staffel über 4 x 100 Meter zählen die drei deutschen Leichtathletinnen zusammen mit Alexandra Burghardt nach WM-Bronze zum Abschluss der European Championships am Sonntag zu den Mitfavoritinnen. Wie Haase und Pinto konnten sich zuvor bei den Männern die Hamburger Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah sowie der Erfurter Julian Wagner nicht für das Finale über 100 Meter qualifizieren.