Anzeige Veranstaltung Lotto Bayern-Riemer-Jubiläums-Renntag

Er ist mittlerweile zur Tradition geworden, der Lotto Bayern-Renntag in München-Riem. In diesem Jahr bringt er am Montag, 15.08., als Riemer Jubiläumsrenntag noch einen Hauch mehr Tradition auf die 125 Jahre alte Galopprennbahn.

08. August 2022 - 07:06 Uhr

Sportlich gesehen wird das Highlight der Lotto Bayern Grand Prix sein, in dem die schnellen Vollblüter über die Meile ihren Sieger ermitteln © Lajos-Eric Balogh (turfstock.com)

Bereits vor dem ersten Rennen können Interessierte hautnah von Jockeys, den in München heimischen Trainern sowie Besitzern wissenswertes über den Beruf, den Galopprennsport im Allgemeinen, dem Rennpferd im Besonderen sowie die Bahn erfahren. Ab 11:30 Uhr lädt der Münchener Rennverein zu einer kleinen Führung begleitet von unserem Moderator Thorsten Castle ein. Abwechslungsreiches Sportprogramm mit Gästen aus ganz Deutschland Sportlich gesehen wird das Highlight der Lotto Bayern Grand Prix sein, in dem die schnellen Vollblüter über die Meile ihren Sieger ermitteln. Mit sieben weiteren Rennen über unterschiedliche Distanzen mit Gästen aus ganz Deutschland ist ein abwechslungsreiches Sportprogramm geboten. Kaum irgendwo kann man näher an den Beteiligten sein – vom Satteln, über den Führring, zum Aufgalopp sowie nach dem Rennen von der Bahn in Richtung Siegerehrung – erleben Sie die Stars der Szene hautnah und sozusagen zum Anfassen! Kaum irgendwo kann man näher an den Beteiligten sein – vom Satteln, über den Führring, zum Aufgalopp sowie nach dem Rennen von der Bahn in Richtung Siegerehrung. © Marc Ruehl Kinderland mit Ponyreiten und Hüpfburg Ein Kinderland mit Ponyreiten und Hüpfburg, sowie der Spielplatz sorgen für Abwechslung bei den kleinen Rennbahnbesuchern und die Gastronomie bietet an den verschiedenen Foodtrucks und Ständen ein buntes Angebot an Köstlichkeiten! Lieber gemütlich im Wirtshaus direkt an der Zielgeraden ein Menü genießen? Auch das ist möglich. Im Wirtshaus zur Rennbahn mit der Terrasse direkt an der Bahn bleiben wirklich keine Wünsche offen. Der Münchener Rennverein freut sich gemeinsam mit Ihnen, das Jubiläum der Galopprennbahn Riem und den Lotto Bayern-Renntag zu feiern! Erleben Sie die Stars der Szene hautnah und sozusagen zum Anfassen! © Lajos-Eric Balogh (turfstock.com) Tickets gibt es und an der Tageskasse. Eintrittskarte normal: VVK 16 Euro, Tageskasse 18 Euro

Logenkarte: 28 Euro

Jugendliche (13 bis 18 Jahre) – ermäßigter Eintritt: VVK 6 Euro, Tageskasse 8 Euro

Azubis, Studenten und Senioren – ermäßigter Eintritt: VVK 8 Euro, Tageskasse 10 Euro

Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt

Erster Start: 13:45 Uhr Infos zum Lotto Bayern-Riemer-Jubiläums-Renntag Einführung in den Galopprennsport: 11:30 Uhr

Einlass: 11:00 Uhr

Insgesamt acht Rennen