Liebmann schwimmt wieder: Was geht in seinem letzten Rennen?

Mit seinem Weltrekord über 1500 Meter Freistil sorgt Johannes Liebmann am Samstag für das große Highlight bei der EM. Heute ist er wieder gefordert - und gibt sich bescheiden.

Vor seinem nächsten Auftritt im Centre Aquatique Olympique von Paris bemühte Weltrekordler Johannes Liebmann eine alte Sportlerphrase. "Ich habe nichts mehr zu verlieren, nur noch was zu gewinnen", sagte der 19 Jahre alte Ausnahmeschwimmer vor dem abschließenden Rennen über 400 Meter Freistil und hatte damit gewissermaßen in mehrerlei Hinsicht recht.

Liebmanns Bestmarke von 14:26,79 Minuten über 1500 Meter Freistil und seine EM-Titel auf jener Strecke sowie über 800 Meter hat der Jungstar tatsächlich jetzt erstmal sicher. Zudem ist er einer der Hauptprotagonisten dieser Europameisterschaft. Und das bleibt Liebmann auch, egal, wie der Wettkampf heute ausgeht (Vorläufe ab 9.30 Uhr, Finals ab 18.30 Uhr/ARD).

Vier Deutsche schwimmen um höchstens zwei Plätze

"Ich muss gucken, wie gut ich noch in Form bin", sagte Liebmann. "Ich werde auf jeden Fall alles geben im Vorlauf auch schon - weil, ich mein, wir sind zu viert als Deutsche da. Da müssen wir schnell gehen." In Liebmann, Weltrekordler Lukas Märtens, Oliver Klemet und Sven Schwarz schickt das Team des Deutschen Schwimm-Verbands ein richtig starkes Quartett an den Start. Nur zwei Deutsche dürfen aber ins Finale.

"Die 400 Kraul waren jetzt noch nie wirklich meine Stärke beziehungsweise nie so auf dem Niveau", sagte Liebmann. "Oli und Lukas haben schnellere Bestzeiten als ich."

Johannes Liebmann (M) und Oliver Klemet (r) sind auch über 400 Meter wieder Konkurrenten. © Emma Da Silva/AP/dpa

Liebmann berichtet von Zweifeln

Nicht zum ersten Mal bei den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt gab sich Liebmann bescheiden. Der überragende Langstreckenschwimmer im Becken bei dieser EM erklärte nach seinem grandiosen 1500-Meter-Rennen: "Ein bisschen Zweifel hatte ich jetzt tatsächlich vor den Beckenwettkämpfen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich die letzten Wochen nicht so gut trainieren konnte."

Sein Trainer Bernd Berkhahn habe ihm die Zweifel jedoch ausgeredet. "Du hast mega gut trainiert", habe der Coach zu ihm gesagt. "Das hat mir auch einfach Mut gegeben und dann habe ich ihm auch einfach recht gegeben. Es waren wirklich gute Zeiten, die ich so im Training hatte", schilderte Liebmann und ergänzte mit fast schon typischem Understatement: "Aber ansonsten schwimme ich eigentlich meistens nur mit den anderen mit und freue mich über die Gesellschaft." In Paris schwimmt er dagegen bisher allen davon.