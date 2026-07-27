Letzter Neuzugang: Bamberg holt Basketballprofi Ward

Die Bamberg Baskets verpflichten einen Center mit Wurzeln in Barbados und Ruanda. Er ist der letzte Neuzugang - der Kader ist komplett.

Die Bamberg Baskets haben ihren Kader für die neue Saison der Bundesliga und der Champions League beisammen. Die Oberfranken verpflichteten als letzten Neuzugang Hason Ward. Der 25 Jahre alte Center, der die Staatsbürgerschaften von Barbados und Ruanda besitzt, unterschrieb für eine Spielzeit. In der vergangenen Saison war er in der NBA G-League sowie für zwei Spiele in Italien bei Umana Reyer Venezia aktiv. In der kommenden Woche beginnt für Bamberg die Saisonvorbereitung.