Letzter Aufgalopp der Saison 2022 – der Isfahan Münchener Herbst-Preis

Pferdefans aufgepasst: Die Galopprennbahn München-Riem ist kurz vor ihrem Winterschlaf, doch am 19.11. haben Sie noch einmal die Chance, spannenden Galopprennsport zu erleben.

14. November 2022 - 07:08 Uhr

Nach dem Großen Allianz Preis von Bayern stehen nun noch der Isfahan Münchener Herbst-Preis, in dem es um 22.500 Euro geht, sowie der Endlauf zum Luimag Bayerischen Amateur-Championat auf der Riemer Agenda. Sechs weitere Rennen an diesem Samstag sorgen für ein abwechslungsreiches Rennprogramm. Bei jedem einzelnen Rennen können die Besucher mitfiebern und vom Satteln bis zur Siegerehrung hautnah dabei sein.

Dabei sein ist alles

Dabei ist es egal, für welche Ticketkategorie Sie sich entscheiden – mit den Sattelplatz-Tickets haben Sie auf der Reihentribüne die Möglichkeit, sich einen Sitzplatz während eines Rennens zu suchen oder die Rennen direkt an den Rails zu verfolgen, mit Logentickets haben Sie eine für Sie persönlich reservierte Loge auf der A-Tribüne auf Höhe des Ziels. Am Sattelplatz können Sie die Pferde bereits vor dem Start begutachten, bevor Sie sich im Führring Ihren Favoriten aussuchen, den Sie dann bis ins Ziel anfeuern können. In unserem Programmheft, da Sie zum Beispiel am Eingang erwerben können, können Sie sich natürlich auch noch Expertentipps holen.

Im Kinderland können sich die jüngsten Besucher austoben – ob Hüpfburg, Spielplatz oder Karussell fahren, hier schlagen Kinderherzen höher.

Im Kinderland können sich die jüngsten Besucher austoben. © Sofia Weigl

Rundum den letzten Galopprenntag 2022

Für den Hunger danach gibt es auf der Galopprennbahn München-Riem verschiedene Foodtrucks und -pavillons. Im Wirtshaus zur Rennbahn wird es auch am 19. November wieder ein 3-Gänge-Renntagsmenü geben, das Sie im Vorfeld beim Wirtshaus bestellen können. Sollte es bereits etwas kühler sein, können Sie sich bei einer Tasse Glühwein auf der Terrasse aufwärmen, bevor das nächste Rennen startet.

Sie wollen den letzten Renntag 2022 nicht verpassen? Tickets können Sie sich zum sichern oder am Renntag an der Tageskasse.

Weitere Informationen:

Eintrittskarte normal: VVK 16 Euro, Tageskasse 18 Euro

Logenkarte: 28 Euro, ermäßigt 18 Euro

Jugendliche (13 bis 18 Jahre) – ermäßigter Eintritt: VVK 6 Euro, Tageskasse 8 Euro

Azubis, Studenten und Senioren – ermäßigter Eintritt: VVK 8 Euro, Tageskasse 10 Euro

Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt

Erster Start: 12:00 Uhr, Einlass: 11:00 Uhr

Insgesamt 8 Rennen

Die neue Saison der Galopper startet dann am 1. Mai 2023 auf der Galopprennbahn München-Riem.