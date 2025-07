Laura Dahlmeier schwer verunglückt: Retter versuchen Absturzstelle zu erreichen

Große Sorge um Laura Dahlmeier: Die ehemalige Biathletin ist beim Bergsteigen schwer verunglückt. Wegen bestehender Steinschlaggefahr gestalten sich die Rettungsversuche schwierig.

Große Sorge um Laura Dahlmeier: Die ehemalige Biathletin ist bei einem Bergunfall in Pakistan verunglückt. Wie ihr Management dem ZDF am Dienstag mitteilte, wurde die 31-Jährige dabei mindestens schwer verletzt. Die zweimalige Olympiasiegerin sei von einem Steinschlag getroffen worden. Wegen Problemen mit der Bergungsarbeit habe bislang noch niemand zu ihr vordringen können, bei einem Hubschrauber-Überflug seien keine Lebenszeichen festgestellt worden.

"Laura Dahlmeier war am 28. Juli mit ihrer Seilpartnerin im alpinen Stil unterwegs, als sie von Steinschlag erfasst wurde. Der Unfall geschah gegen Mittag Ortszeit auf rund 5700 Metern", zitiert das ZDF das Management. Das Unglück habe sich am Laila Peak (6.069 Meter hoch) ereignet. "Die Seilpartnerin setzte sofort einen Notruf ab, der Rettungseinsatz wurde umgehend eingeleitet. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Gebiets konnte ein Rettungshubschrauber die Unfallstelle erst am Morgen des 29. Juli erreichen", so das Management. Wegen andauernder großer Steinschlaggefahr konnte den Angaben zufolge bislang niemand zu ihr vordringen. Beim Überflug durch einen Rettungshubschrauber am Dienstagmorgen seien keine Lebenszeichen zu erkennen gewesen, so die dpa. Ein internationales Bergrettungsteam koordiniere "derzeit die Bergung. Dabei werden sie von erfahrenen internationalen Bergsteigern und Bergsteigerinnen unterstützt, die sich in der Region befinden."

Zum genauen Zustand Dahlmeiers können derzeit keine Angaben gemacht werden, ebenso wenig dazu, wann die Retter sie erreichen werden.

Dahlmeier fokussierte sich neben ihrer Tätigkeit als ZDF-Expertin auf das Bergsteigen

Dahlmeier ist eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen der Weltcup-Geschichte. Ihr Debüt gab sie am 1. März 2013 in Oslo, den ersten WM-Titel gewann sie 2015 mit der deutschen Staffel im finnischen Kontiolahti, sechs weitere Goldmedaillen sollten folgen. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang sicherte sie sich im Sprint und der Verfolgung Gold, dazu gewann sie im Einzel Bronze. Insgesamt gewann Dahlmeier 20 Weltcup-Rennen, bevor sie 2019 im Alter von 25 Jahren ihre Karriere beendete.

Laura Dahlmeier ist 33-malige Weltcupsiegerin, zweifache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin im Biathlon. © IMAGO

Neben ihrer Tätigkeit als ZDF-Expertin bei den Biathlon-Weltcups fokussierte sich Dahlmeier nach ihrem Karriere-Ende auf das Bergsteigen. Erst im vergangenen November hatte sie den Himalaya-Gipfel Ama Dablam in Nepal bestiegen und dabei einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.