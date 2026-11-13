LaBrassBanda über das Munich Game: "Eines kann ich versprechen: So habt ihr die Hymne noch nie gehört“

Die bayerische Kult-Band LaBrassBanda spielt beim Munich Game in der Allianz Arena die deutsche Nationalhymne. Exklusiv in der AZ spricht Frontmann Stefan Dettl über den Auftritt und Nationalstolz - und warum sie für die Hymne sogar mit einer Band-Tradition brechen.

AZ: Herr Dettl, Sie sind der Frontman der Kult-Band LaBrassBanda, die am Sonntag beim American-Football-Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots die deutsche Nationalhymne spielen wird. Hand aufs Herz, welche Zeile der Nationalhymne gefällt Ihnen denn am besten?

STEFAN DETTL: Schon das erste Wort "Einigkeit" finde ich natürlich super: Ich hätte noch gern Gemeinschaft und bunt drin gehabt, aber an sich ist der Text wirklich cool, weil das Miteinander betont wird. Insofern kann ich da gut dahinter stehen.

Was sagt der Musiker und Multiinstrumentalist zu der Komposition von Joseph Haydn?

In der Vorbereitung auf unseren Auftritt haben wir die Musik ein bisschen harmonisch auseinandergenommen und geschaut, was da musikalisch drinsteckt und wie man das vielleicht ein bisschen auf unsere Zeit umlegen kann. Ich muss schon sagen: Es ist unfassbar gut, was die Komponisten damals erschaffen haben. Es ist brutal, was man da alles entdecken kann. In jedem Akkord, jeder Akkordfolge sind so unglaublich viele Feinheiten drin. In der Musiktheorie im Studium hatte ich das ja alles kennengelernt, aber jetzt wirklich damit im Detail arbeiten zu können, war eine wahre Freude.

"Eine unfassbare Ehre": LaBrassBanda spielt die Nationalhymne beim Munich Game

Was war der erste Gedanke, als die Anfrage kam, dass LaBrassBanda die Nationalhymne beim Munich Game vortragen soll?

Der allererste? Ich dachte, die boarische Hymne wäre uns vielleicht näher gewesen. Auch von der Melodie her, die ist ein bisschen lustiger. Aber dann kam sofort der zweite Gedanke: Was ist das für eine unfassbare Ehre! Wir haben uns als Band dann mit der ganzen Thematik Hymen und Nationalstolz ziemlich viel auseinandergesetzt, weil es natürlich immer wieder Personen und Kreise gibt, die die Nationalhymne falsch hernehmen, die sie missbrauchen, um Mauern aufzubauen. Wir aber wollen Mauern einreißen. Je mehr wir uns damit auseinandergesetzt haben, desto klarer war, was es für eine wahnsinnig schöne Sache ist, dass wir mit allem, wofür wir stehen, die Hymne spielen dürfen. Und ja, wir sind stolz darauf. Wir werden es auf jeden Fall so gut machen, wie es nur geht. Wir machen bestimmt keinen Fall Klamauk. Ich krieg jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur an den Auftritt denke. Wir finden das saustark und wollen die Menschen stolz machen, damit die am Ende sagen: Hey, das ist eine coole Band, die unsere Hymne gut wiedergegeben hat.

LaBrassBanda sind dafür berühmt, dass die Band barfuß auf den Bühnen auftritt. Hier auch?

Nun, da es ja der 15. November ist, wäre das saukalt. Und irgendwie glaube ich, würden uns die Spieler, diese 40, 50 Brackerl auf jeder Seite, komisch anschauen, wenn wir barfuß auf ihrem Arbeitsplatz erscheinen würden. Nein, wir tragen Haferlschua, das hat sich irgendwie viel richtiger angefühlt.

LaBrassBanda tritt in Lederhosn auf

Aber auf die Lederhosn verzichten Sie nicht, oder?

Das lassen wir uns nicht nehmen. Das gehört bei uns dazu, da steht man ganz anders da. Ich glaube, das wird saucool.

Die Amis wären sicher wahnsinnig enttäuscht, wenn die Ur-Bayern nicht in Lederhosn auftreten würden, das gehört für Sie zum Deutschen untrennbar dazu.

Stimmt schon. Aber jetzt stellt’s euch mal vor, wir müssten in deren Sportbekleidung auftreten, die doch fast wie Strumpfhosen aussehen. Das würde nicht so gut ausschauen, wenn da unsere dünnen Wadln rausschauen würden. Na, Lederhosn, das passt.

"Der ist wie ein Bauer, der schnell mal das gesamte Feld durchpflügt", sagt Dettl über Bills-Superstar Jodn Allen (M.). © IMAGO/Newscom World

"Ich hoffe sehr, dass wir damit dem deutschen Volk so alle Ehre machen"

Also wird es am Sonntag eine kleine Polka-Party, so der Titel Ihrer letzten Platte, geben?

Wir haben mit sehr, sehr vielen Stilrichtungen rumprobiert und geschaut, wie kann man die Hymne interessant und spannend gestalten. Am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir das sehr konservativ angehen werden, damit man unsere Wertschätzung gegenüber der Nationalhymne gleich spürt. Aber natürlich wird unsere ureigene Energie drinstecken. Also ich kann nur eins versprechen: So habt ihr die Hymne noch nie gehört. Und ich hoffe sehr, dass wir damit dem deutschen Volk so alle Ehre machen.

Haben Sie nach Tausenden Konzerten vor dem Auftritt Angst?

Es wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, dass ich mich nicht intensiv vorbereite. Ich trainiere täglich fleißig. Vor dem ersten Kaffee bis vor dem Schlafengehen. Nur so wird man zum Meister. Wie ein Professor von mir mal gesagt hat, als ich für wichtige Orchestersachen geübt habe: "Stefan, ich rufe dich irgendwann mitten in der Nacht und weck dich auf. Nur, wenn du es dann sofort spielen kannst, hast du es drauf". So gehen wir das hier an. Und dann hoffen wir, dass wir deswegen den Auftritt selber nur noch genießen können.

LaBrassBanda war 2017 beim Super Bowl bereits zu Gast

Sie selbst sind ja schon lange American-Football-Fan!

Ja, das hat in der Jugend angefangen. Da habe ich mich immer in der Nacht bei den Eltern in die Kuchl runtergeschlichen, um heimlich den Super Bowl anzuschauen. Das Spektakel, die Show, das Feuerwerk hat mich fasziniert, da habe ich fast nach Luft schnappen müssen. Seit 15 Jahren verfolge ich den Sport intensiver. Wir waren auch 2017 in Houston, als wir gerade auf Welttournee in der Nähe waren, beim Super Bowl zu Gast. Wir waren total begeistert von dem Zusammenhalt, der Gemeinschaft dort. Das würde ich mir bei Fußballspielen auch mehr wünschen.

Wem gehört Ihr Fan-Herz?

Den Buffalo Bills um Quarterback Josh Allen. Der Typ ist der Wahnsinn. Der ist wie ein Bauer, der schnell mal das gesamte Feld durchpflügt. Und ein ganz schlauer, spielintelligenter Kerl, der auch außerhalb des Feld saucool ist und sich um die Gemeinde und die Fans kümmert.

Bandkollege Jörg Hartl tritt auch immer mal wieder im Trikot der Green Bay Packers auf.

Stimmt, aber er hat keine Ahnung davon (lacht). Er hat das Trikot von Aaron Rodgers von den Green Bay Packers. Da haben wir ihm mal gesagt, dass der Rodger gerade zu Corona-Zeiten schon ein Verschwörungstheoretiker war. Jörg wusste davon nichts, sagte dann aber: Mei, mir gefällt das Trikot aber so gut (lacht).

"Ich bin sicher, die Typen feiern die krassesten Partys von allen"

Welche Position würden Sie denn im Football spielen?

So mit 22 wäre ich vielleicht zum Quarterback geworden, aber jetzt bin ich dafür viel zu langsam. Daher eher Defensive Coordinator. Ich liebe es, zu taktieren und mich für andere aufzureiben. Ich finde überhaupt die Defensive cool. Wie die sich für Spielzüge feiern, obwohl sie selber fast nie Punkte machen, sondern nur verhindern. Ich liebe diesen Spirit. Ich bin sicher, die Typen feiern die krassesten Partys von allen. Wenn die mal eine Feier schmeißen, geht das Grillfleisch sicher nie aus.

Zurück zum Thema Nationalstolz: Wie viel davon steckt in Ihnen ganz persönlich?

Sehr viel. Lustigerweise wurde das ganz viel von ausländischen Bands angestoßen. Wir sagten zu Australiern, Polen oder Amerikanern immer wieder: "Ich habe noch so viel Landessprache im Radio, in die Clubs, in die Bars, in Restaurant gehört wie bei euch. Das haben wir bei uns überhaupt nicht." Die schauten uns komisch an und fragten: "Was meinst du?" Ich sagte, dass bei uns das Bewusstsein füreinander fehlt, ich das Gefühl habe, dass jeder nur für sich allein lebt. Da gab es sofort Widerspruch von den Bands: "Das erleben wir ganz anders. Wenn wir in Deutschland, in Bayern unterwegs sind, reden alle miteinander und mit uns. Wenn wir irgendein Problem haben, wird uns sofort geholfen und alle sind nett und höflich." Das hat uns ein bisschen die Augen geöffnet und wir haben wieder genauer hingeschaut: Anders als es in den Nachrichten oft rüberkommt, ist die Stimmung gar nicht so schlecht und die Realität nicht so scheiße, wie man es vielleicht empfindet. Wir leben in einer wunderschönen Gegend mit wirklich spannenden, interessanten, weltoffenen, bunten Menschen. Genau das macht mich schon stolz. Da bin ich gern Deutscher.