Kracher für den 1. FC Nürnberg: Testspiel gegen FC Arsenal

Der 1. FC Nürnberg misst sich vor dem Start der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem europäischen Top-Club. Wie die Franken am Montag mitteilten, bestreitet die Mannschaft von Trainer Robert Klauß am 8. Juli (17.30 Uhr) ein Testspiel gegen den FC Arsenal aus der englischen Premier League im heimischen Max-Morlock-Stadion.

06. Juni 2022 - 12:00 Uhr | dpa

Eine Vereinsfahne mit dem Logo des 1. FC Nürnberg weht am Eingang zum Trainingsgelände des Vereins. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild