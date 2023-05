Knieverletzung: Saison-Aus für Baumgartlinger bei Augsburg

Der FC Augsburg muss im Saisonendspurt ohne Routinier Julian Baumgartlinger um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga kämpfen. Der 35-Jährige hatte sich zuletzt im Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:1) am Knie verletzt. Der Mittelfeldspieler hat sich nach Vereinsangaben vom Donnerstag eine Blessur am Außenmeniskus zugezogen. Baumgartlinger wurde bereits operiert.

04. Mai 2023 - 14:46 Uhr | dpa

