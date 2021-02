Klub-WM: FC Bayern gegen UANL Tigres heute live und kostenlos auf DAZN verfolgen

Vor allem für Fans des FC Bayern München lohnt sich der Februar auf DAZN, denn die Sportplattform zeigt gleich zu Beginn des Monats vier Spiele des Rekordmeisters in nur elf Tagen live. Jetzt den kostenlosen Probemonat abschließen und das Klub-WM Finale gegen UANL Tigres live erleben!

11. Februar 2021 - 15:35 Uhr

Am 11. Februar tritt der Champions-League-Sieger im Finale der FIFA Klub-WM an. Wiederum nur vier Tage später treffen die Bayern zuhause in der Bundesliga auf den Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Doch auch für Fußball-Fans anderer Vereine dürfte der Februar auf DAZN ein ganz besonderer Monat werden, denn dann heißt es „Fußball non-stop“. Insgesamt erleben Fans Spitzenfußball mit über 170 Livespielen. Darunter unter anderem der Start der K.o.-Phase der UEFA Champions League und Europa League, die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die Bundesliga und internationale Highlights aus der Serie A, LaLiga, Ligue 1, dem FA Cup und viele mehr.

Fans können mit den Achtelfinal-Hinspielen von Borussia Dortmund beim FC Sevilla, Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City und RB Leipzig gegen den FC Liverpool gleich drei Matches mit deutscher Beteiligung live und exklusiv in voller Länge bei DAZN erleben. © DAZN

Der Start der K.o.-Phase in der UEFA Champions & Europa League

In der UEFA Champions League konnten sich alle vier deutschen Mannschaften für die K.o.-Phase qualifizieren und Fans können mit den Achtelfinal-Hinspielen von Borussia Dortmund beim FC Sevilla, Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City und RB Leipzig gegen den FC Liverpool gleich drei Matches mit deutscher Beteiligung live und exklusiv in voller Länge bei DAZN erleben.

Hinzu kommen alle Spiele in der UEFA Europa League, inklusive der deutschen Teams Bayer 04 Leverkusen und TSG Hoffenheim. Für Fans die nicht genug bekommen können und immer alles im Blick haben wollen, bietet DAZN in der UEFA Europa League die einzigartige GoalZone an, eine neuartige Konferenz, in der Fans kein Tor verpassen.

Sieben Bundesligaspiele u.a. mit Leipzig, Eintracht Frankfurt & Union Berlin

Neben den Spielen des FC Bayern München in der Bundesliga und bei der FIFA Klub-WM überträgt DAZN fünf weitere Spiele in der Bundesliga. Darunter RB Leipzig gegen den FC Augsburg, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt und Überraschungsmannschaft Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim.

Internationale Highlights aus der Serie A, LaLiga, Ligue 1, dem FA Cup uvm.

Doch damit noch nicht genug, denn natürlich rollt der Ball auch in den europäischen Topligen und DAZN überträgt live den spannenden Kampf um den Titel aus der italienischen Serie A, der spanischen LaLiga und der französischen Ligue 1. Zusätzlich zeigt DAZN auch die heiße Phase der nationalen Pokalwettbewerbe Coppa Italia, Copa del Rey und Coupe de France und des englischen FA Cup live.

Bereits jetzt ermöglicht DAZN den Fans einen Zugang zu einem nie dagewesenes Angebot an Spitzenfußball. Ab der Saison 2021/22 können Fans dann nahezu die komplette UEFA Champions League live beim Streaming-Dienst sehen – 15 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase und die Konferenz laufen dann live und exklusiv nur bei DAZN. Zusätzlich zeigt DAZN ab 2021/22 alle Bundesliga-Spiele am Freitagabend und alle Spiele am Sonntag live. Insgesamt sind das 106 Spiele pro Saison.

Wer DAZN über den kostenlosen Probemonat behalten möchte, der zahlt 11,99€ monatlich und kann jederzeit monatlich kündigen.

Neben der monatlichen Zahlungsweise gibt es auch die Möglichkeit ein Jahresabonnement für 119,99€ abzuschließen. So können DAZN-Fans den besten Livesport für rund 10€ monatlich erleben. Der Dienst läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen Android und iOS Smartphones sowie Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox.