Kira Weidle Neunte im Super-G von Cortina d'Ampezzo

Die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle hat ihr Weltcup-Wochenende in Cortina d'Ampezzo mit einer soliden Fahrt unter die besten Zehn beendet. Nach den Plätzen 3 und 15 in den Abfahrten wurde die Starnbergerin im Super-G am Sonntag Neunte. "Ich bin mit allen drei Tagen skifahrerisch absolut zufrieden. Es sind nur noch Feinheiten", sagte die 26-Jährige im ZDF mit Blick auf die beginnende WM in zwei Wochen in Frankreich.

22. Januar 2023 - 13:25 Uhr | dpa

Kira Weidle aus Deutschland in Aktion. © Gabriele Facciotti/AP/dpa

Cortina d’Ampezzo Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel holte sich den Sieg in den italienischen Bergen mit einem Vorsprung von 0,30 Sekunden auf die Österreicherin Cornelia Hütter. Marta Bassino aus Italien (+0,47) kurvte auf den dritten Platz. Deutschlands zweite Starterin Katrin Hirtl-Stanggaßinger verpasste wie schon in den Abfahrten die Punkteränge und fuhrt auf Rang 34.