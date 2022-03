Kaymer vor den BMW Open: "Das wird eine geile Woche!"

Martin Kaymer und Matti Schmid sagen für die BMW International Open in Eichenried zu.

Was man nicht alles tut, um die Werbetrommel zu rühren! Um sechs Uhr in der Früh hat sich Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer in Florida aus dem Bett geschält, um sich in eine virtuelle Presserunde einzuklinken. Die Augen waren noch klein, das Kurzhaar struppig, aber seine Botschaft kam an: Bin dabei! Startzusage für die 33. BMW International Open vom 23. bis 26. Juni in Eichenried.

Diese Golf-Stars sind bei den BMW International Open dabei

Abschlagen sollen dort zudem der Spanier Sergio Garcia, Masters-Sieger von 2017, der Südafrikaner Louis Oosthuizen, British-Open-Champion von 2010, Ryder-Cup-Teilnehmer Bernd Wiesberger aus Österreich sowie die deutschen Hoffnungen Matti Schmid, Marcel Siem und Max Kieffer. Die Teilnahme von Titelverteidiger Viktor Hovland bei der mit zwei Millionen Euro dotierten Veranstaltung der DP World Tour (ehemals European Tour) ist hingegen noch offen.

Das alles gab Turnierdirektor Marco Kaussler bekannt, in derselben Online-Runde, zugeschaltet allerdings aus Los Angeles - nachts um drei! Dafür sah er im Vergleich zu Kaymer deutlich wacher aus. Wobei der als frisch gebackener Vater wohl weniger Schlaf abbekommt, sollte man meinen. "Wir haben ihn ganz gut trainiert", berichtete Kaymer, "er schläft schon zehn, zwölf Stunden durch."

Martin Kaymer trainiert aktuell in Florida

Im vergangenen Jahr war Kaymer im Golfclub Eichenried hinter dem norwegischen Shootingstar Hovland Zweiter geworden. Gerade der abschließende Sonntag, als er dem klar führenden Hovland noch mal gefährlich nahekam, ist ihm in Erinnerung geblieben: "Das war eine ganz wichtige Runde für mich. So eine tiefe Runde ist einfach gut für das Selbstbewusstsein."

Nach der dreimonatigen Babypause - sein Sohn kam Mitte Januar zur Welt - trainiert der zweimalige Majorsieger derzeit in Florida: "Von November bis April sind die Trainingsbedingungen in Deutschland einfach nicht so doll. Es ist schön, in Florida zu trainieren, aber unser Lebensmittelpunkt wird auf jeden Fall immer Deutschland bleiben."

Matti Schmid schwer im Kommen

Der 37-Jährige aus Mettmann, der als bislang einziger Deutscher das Turnier in München 2008 gewann, war auf der PGA Tour in den USA zuletzt zweimal am Cut gescheitert und will sich nun vor allem für die Turniere im Sommer vorbereiten: "Ich bin auf einem ganz guten Weg, auch wenn das die Ergebnisse noch überhaupt nicht zeigen. Der Fokus liegt ganz klar auf der langfristigen Entwicklung."

Perspektivisch sieht der ehemalige Weltranglistenerste den jungen Matti Schmid schwer im Kommen. Der als Rookie des Jahres ausgezeichnete 24-Jährige wird in Eichenried erstmals als Profi an den Start gehen und freut sich schon entsprechend: "Das wird eine geile Woche! Eichenried ist ein Mega-Event für mich. Darauf habe ich mich als Kind schon gefreut und immer geschaut, ob Martin auch dabei ist." Nun gibt Kaymer ihm Tipps mit auf den Weg: "Das Team klein halten. Wenig Leute ans Innerste heranlassen, eine kleine Oase bilden. An dem festhalten, was einen da hingebracht hat. Und: Ablenkung vermeiden!"