Kajakfahrer Aigner muss WM-Start verletzt absagen

Nach Canadier-Spezialist Tasiadis muss auch Kajakfahrer Aigner seine Teilnahme an der WM streichen. Nicht nur für das Einzel, auch für den Team-Wettbewerb ein bitteres Aus.
dpa |
Hannes Aigner muss sich auf die WM im kommenden Jahr konzentrieren.
Hannes Aigner muss sich auf die WM im kommenden Jahr konzentrieren. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Duisburg

Die deutschen Slalom-Kanuten müssen für die Weltmeisterschaften in Australien die nächste Absage in Kauf nehmen. Nachdem Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis wegen einer Ellenbogenverletzung bei den Titelkämpfen vom 29. September bis 4. Oktober fehlen wird, fällt auch Kajakfahrer Hannes Aigner wegen einer Bauchmuskelverletzung in Sydney aus. "Das ist für uns der nächste Rückschlag", sagte Cheftrainer Klaus Pohlen, "damit haben wir nun zwei sehr erfahrene Sportler im Team verloren."

Der 36-jährige Aigner, der beim Weltcup-Finale in Augsburg noch den sechsten Platz belegt hatte, fällt nicht nur für das Einzel aus, sondern auch für den nicht olympischen Teamwettbewerb. Die deutsche Mannschaft wäre mit Medaillenchancen angetreten. Da es keine Nachnominierung gibt, entfällt nun die Teilnahme. Aigner selbst hofft darauf, "2026 bei der WM in Oklahoma City wieder angreifen zu können".

