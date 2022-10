Jahn Regensburg bangt gegen SV Sandhausen um Trio

Der SSV Jahn Regensburg befürchtet für sein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen den Ausfall eines Spielertrios. Kapitän Benedikt Gimber, Außenverteidiger Benedikt Saller und Verteidiger Scott Kennedy sind weiter angeschlagen, wie Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag berichtete. "Wir müssen abwarten, ob es reicht." Saller wurde am Mittwochabend beim DFB-Pokal-Aus gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) erst in der Schlussphase eingewechselt. Gimber (Bänderblessur) saß 90 Minuten auf der Bank, Kennedy hatte wegen Muskelproblemen kurzfristig in der Anfangself gefehlt.

21. Oktober 2022 - 11:00 Uhr | dpa

