Ironman-Weltmeisterin Charles-Barclay startet in Roth

Erst Anfang des Jahres musste sich Lucy Charles-Barclay am Unterschenkel operieren lassen. Auf Lanzarote meldete sich die Ironman-Weltmeisterin eindrucksvoll zurück - und ist nun auch in Roth dabei.

Roth

Ironman-Weltmeisterin Lucy Charles-Barclay startet beim Triathlon-Klassiker in Roth. Wie der Veranstalter mitteilte, hat die 32-jährige Engländerin kurzfristig ihre Zusage für das Langdistanz-Event an diesem Sonntag gegeben. Nach Beschwerden an der Achillessehne unterzog sie sich Anfang des Jahres einer Operation am Unterschenkel. Im Mai meldete sich Charles-Barclay mit dem Sieg beim Ironman Lanzarote eindrucksvoll zurück.

"Die Challenge Roth bedeutet mir unglaublich viel. Der Sieg dort im Jahr 2019 war einer der wichtigsten Momente meiner Karriere. Er hat so vieles für mich verändert", sagte Charles-Barclay, die 2023 Ironman-Weltmeisterin wurde.

"Was für eine Sensation. Als ich gestern Abend völlig überraschend ein Video von Lucy bekommen habe, in dem sie gesagt hat, dass sie gerne starten möchte, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Die Art und Weise, wie sich Lucy bei mir gemeldet hat, hat mich sehr berührt", sagte Rennleiter Felix Walchshöfer am Montag. Mehr als 3.500 Einzelstarterinnen und -starter sind bei der Challenge Roth dabei.