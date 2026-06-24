AZ-Plus

IOC ändert Auswahlverfahren für Olympia-Gastgeber

Die deutschen Olympia-Planer müssen sich anpassen: Das IOC hat das Vergabeverfahren für die Spiele reformiert. Der Olympia-Gastgeber 2036 soll erst 2029 gewählt werden.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reformiert die Olympia-Vergabe.
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reformiert die Olympia-Vergabe. © Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa
Lausanne

Drei Monate vor der Wahl des deutschen Olympia-Bewerbers hat das IOC den Modus der Vergabe künftiger Spiele verändert. So soll es in Zukunft im Auswahlverfahren eine zusätzliche Prüfphase geben, zudem bekommen die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees bei der finalen Entscheidung über die Gastgeber wieder mehr Mitsprache. Unter dem neuen Regelwerk sollen die Sommerspiele 2036, für die sich auch Deutschland bewirbt, erst Mitte 2029 vergeben werden.

Der einstimmige Beschluss bei der außerordentlichen Generalversammlung in Lausanne könnte zusätzliche Dynamik in die Kür des deutschen Kandidaten bringen. Möglich ist, dass der kürzere Zeitraum zwischen Vergabe und Olympia-Eröffnung Bewerber bevorteilt, die wie Deutschland auf viele bereits bestehende Wettkampfstätten setzen und Erfahrungen mit Großveranstaltungen haben. 

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheidet am 26. September auf seiner Sonder-Mitgliederversammlung in Baden-Baden, ob Berlin, München oder die Region Rhein-Ruhr mit Köln als Zentrum nominiert wird. Der DOSB hat beim IOC offiziell schon sein Interesse an den Sommerspielen 2036, 2040 oder 2044 hinterlegt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.