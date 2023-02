Ingolstadt verlängert mit Eishockey-Nationalspieler Pietta

Der ERC Ingolstadt hat seine Kaderplanungen weiter vorangetrieben und seinen Vertrag mit Eishockey-Nationalspieler Daniel Pietta um zwei Jahre verlängert. "Deutsche Center von Daniels Qualität gibt es nicht viele. Er ist unser stärkster Bullyspieler, verfügt über sehr viel Übersicht und hat immer ein Auge für den Mitspieler", begründete ERC-Sportdirektor Tim Regan die weitere Zusammenarbeit mit dem 36-Jährigen am Mittwoch.

Ingolstadt

Mit bislang 720 Scorerpunkten ist Pietta laut Vereinsangaben der viertbeste Scorer in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In der laufenden Spielzeit bestritt der Stürmer bislang 40 Partien, im Dezember stand er zum 900. Mal in der DEL auf dem Eis.

Für den gebürtigen Krefelder ist Ingolstadt mittlerweile eine zweite Heimat. "Es macht großen Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen, und es wurde eine Struktur aufgebaut, die es ermöglicht, auch in Zukunft erfolgreich Eishockey zu spielen", sagte Pietta.