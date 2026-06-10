In Klinik: Augsburger Eishockey-Trainer schwer erkrankt

Panther-Trainer Bill Peters ist am Guillain-Barré-Syndrom erkrankt und wird seit Mai behandelt. Wie der Club mit der Situation umgeht und welche Fortschritte es gibt.

Augsburg

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga haben eine schwere Erkrankung ihres Trainers Bill Peters öffentlich gemacht. Der 61 Jahre alte Kanadier ist demnach am Guillain-Barré-Syndrom (GBS) erkrankt. Peters befindet sich laut Club-Angaben deshalb bereits seit dem 15. Mai in stationärer Behandlung.

GBS ist nach Angaben des Bundesverbandes Deutsche GBS-Vereinigung e.V. eine seltene neurologische Erkrankung, bei der das Immunsystem die peripheren Nerven angreift. Dies führt den Angaben zufolge zu Symptomen wie Kribbeln, Muskelschwäche und in schweren Fällen zu Lähmungen, die auch die Atemmuskulatur betreffen können.

Ein schneller Therapiebeginn sei von großer Bedeutung, betonten die Augsburger Panther. Wie der DEL-Club weiter mitteilte, sei die Erkrankung früh erkannt und Peters anschließend im Universitätsklinikum Augsburg erfolgreich erstbehandelt worden. Seit rund zwei Wochen befinde sich Peters in einem Therapiezentrum mit Schwerpunkt auf neurologischer Rehabilitation. Er mache dank der intensiven Behandlung täglich Fortschritte.

Mannschaftsärzte koordinieren Therapie

"Natürlich war die Nachricht von Bill Peters' Erkrankung für uns alle zunächst ein großer Schock. Glücklicherweise konnte ihm schnell und zielgerichtet geholfen werden", sagte Panthers-Sportdirektor Larry Mitchell in der Mitteilung.

Peters könne sich der uneingeschränkten Unterstützung sicher sein. "Unsere Mannschaftsärzte koordinieren die Therapie, stehen in engen Austausch mit den entsprechenden Fachärzten und unterstützen Bill und uns so bestmöglich mit ihrer medizinischen Expertise", erklärte Mitchell weiter. "Wir wünschen unserem Cheftrainer eine schnelle Genesung und freuen uns, ihn schon bald wieder bei uns im Stadion sehen zu können."

Peters war im vergangenen Sommer nach Augsburg gekommen und belegte mit den Panthern in der abgelaufenen DEL-Saison Platz elf. Der Club hatte den Vertrag mit ihm Ende April für die kommende Saison verlängert. Zuvor arbeitete Peters auch als Trainer in der nordamerikanischen Profiliga NHL und führte die kanadische Auswahl 2016 zum Gewinn des WM-Titels.