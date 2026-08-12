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Holpriger Zehnkampf-Start für Neugebauer – Kaul solide

Im Zehnkampf bei der Leichtathletik-EM in Birmingham gibt es mit Leo Neugebauer und Niklas Kaul gleich zwei deutsche Hoffnungsträger. Doch für Neugebauer beginnt der Wettbewerb mit einem Stolperer.
dpa |
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Für Leo Neugebauer verlief der Auftakt in den EM-Zehnkampf holprig. (Archivbild)
Für Leo Neugebauer verlief der Auftakt in den EM-Zehnkampf holprig. (Archivbild) © Oliver Weiken/dpa

Zehnkampf-Star Leo Neugebauer hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham keinen optimalen Start erwischt. Der Weltmeister lief nach einem holprigen Start, bei dem er wegrutschte, über 100 Meter 10,90 Sekunden. Nach wenigen Metern musste er mit dem rechten Fuß sogar seine Bahn verlassen, behinderte dabei aber niemanden. Der Olympia-Zweite von Paris ist bei seiner EM-Premiere nach der ersten Disziplin Neunter.

Der einstige Welt- und Europameister Niklas Kaul begann seinen ungeliebten ersten Tag mit einer Saisonbestleistung von für ihn soliden 11,23 Sekunden. Damit belegt er den 20. Platz. Der dritte deutsche Teilnehmer Amadeus Gräber liegt nach 10,79 Sekunden auf dem dritten Rang.

Bester Zehnkämpfer über 100 Meter war Nino Portmann. Der Schweizer lief 10,69 Sekunden.

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