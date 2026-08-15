Hole-in-One-Premiere: Schmid glänzt auf der PGA Tour

Matti Schmid gelingt bei der St. Jude Championship sein erstes Hole-in-One auf der PGA Tour. Für die Qualifikation zur BMW Championship braucht er nun ein Topresultat.

Golf-Profi Matti Schmid hat bei der St. Jude Championship in Memphis für ein persönliches Highlight gesorgt. Der 28 Jahre alte Regensburger erzielte am zweiten Turniertag sein erstes Hole-in-One auf der PGA Tour. Schmid gelang dieses Kunststück an Loch vier. In der Gesamtwertung verbesserte er sich von Platz 60 auf den geteilten Rang 54.

Für Schmid geht es zum Auftakt der Playoffs darum, sich unter die besten 50 vorzuarbeiten. Gelingt ihm das, würde er sich für die BMW Championship in St. Louis in der kommenden Woche qualifizieren.

Ausgangslage weiter knifflig

"Es ist natürlich etwas Besonderes, auf der PGA Tour ein Hole-in-One zu spielen", sagte Schmid bei "Magenta Sport". Trotz des Erfolgserlebnisses bleibt seine Ausgangslage schwierig. Für den Sprung in die Top 50 benötigt der Regensburger an den beiden verbleibenden Tagen ein Topresultat und eine deutliche Aufholjagd.

An der Spitze spielt derweil der Weltranglistenerste Scottie Scheffler in einer eigenen Liga. Der US-Amerikaner stellte mit einer 61er-Runde neun Schläge unter Par den Platzrekord ein. Nach zwei Runden hat Scheffler drei Schläge Vorsprung auf die zweitplatzierten Sung-jae Im aus Südkorea und Viktor Hovland aus Norwegen.