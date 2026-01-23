Höhenangst überwunden: Raimund fliegt wieder

Sein Skiflug-Verzicht wegen Höhenangst machte Schlagzeilen. Am Donnerstag traute sich Philipp Raimund erstmals wieder von einer Flugschanze - er hat seine Furcht abgelegt.

Oberstdorf

Philipp Raimund hat seine Höhenangst beim Skifliegen erst einmal überwunden. Erstmals seit der für einen Skispringer erstaunlichen Bekanntmachung flog der 25-Jährige am Donnerstag wieder von einer der vier größten Schanzen der Welt. "Ich habe viel mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet und nun einen Haken drangesetzt. Ich war tiefenentspannt, alles lief so weit nach Plan", berichtete Raimund.

Sein Flug auf 201,5 Meter brachte ihn bei der Qualifikation zur Flug-WM in Oberstdorf auf Platz 15. Raimund berichtete, er habe das Thema Höhenangst in den vergangenen Monaten mit einem Mentaltrainer in Angriff genommen.

"Unglaublich weiterentwickelt"

"Man probiert, das Thema an der Wurzel zu greifen. Wir haben rausgefunden, dass es grundsätzlich die Unsicherheit war. Man hat das Problem, dass man sagt: vielleicht könnte was passieren", sagte Raimund, in diesem Winter bester deutscher Skispringer. Man habe geschaut, das System auf die Stabilität zu trimmen, erklärte Raimund. Dies sei gelungen.

Auch von seinen Kollegen erhält Raimund Respekt für seine Offenheit und Entwicklung. "Er macht seinen Weg. Er hat eine unglaublich stabile Saison und hat sich unglaublich weiterentwickelt. Das gilt auch fürs Skifliegen", sagte Karl Geiger, der in der Vorausscheidung als Zehnter bester Deutscher war. Die ersten beiden WM-Durchgänge im Einzel beginnen am Freitag um 16.00 Uhr (ARD und Eurosport).