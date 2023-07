Hindley gewinnt erste Pyrenäen-Etappe und holt Gelb

Der Australier Jai Hindley vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall hat die erste Pyrenäen-Etappe der 110. Tour de France gewonnen und das Gelbe Trikot übernommen.

Das Fahrerfeld zum Start der fünften Etappe in Pau.

Laruns

Der 27 Jahre alte Radprofi holte sich nach 162,7 Kilometern von Pau nach Laruns im Alleingang den Sieg und löste den Briten Adam Yates an der Spitze der Gesamtwertung ab. Der deutsche Meister Emanuel Buchmann fuhr auf einen starken vierten Platz.

Hinter Hindley belegten der Italiener Giulio Ciccone und der Österreicher Felix Gall die Plätze zwei und drei. Der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard erreichte hinter Buchmann Platz fünf. Der zweimalige Tour-Champion Tadej Pogacar verlor dagegen rund eine Minute auf Vingegaard und kassierte damit einen ersten Rückschlag im Kampf um den Tour-Thron.

Am Donnerstag steht die erste Bergankunft der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt auf dem Programm. Am Ende der sechsten Etappe über 144,9 Kilometer wartet der Anstieg nach Cauterets-Cambasque, einem Berg der ersten Kategorie. Davor geht es zudem über den Col d'Aspin und den legendären Col du Tourmalet in 2115 Metern Höhe.