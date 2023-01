Herrmann-Wick verzichtet auf Biathlon-Training in Ruhpolding

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat freiwillig auf die erste offizielle Übungseinheit vor dem Heim-Weltcup in Ruhpolding verzichtet.

Ruhpolding

"Ich habe das Training heute mal weggelassen und habe mich in klassischer Technik auf dem Laufband bewegt", sagte die 34-Jährige am Dienstag in der Chiemgau Arena. Die Sächsin zog in ihrer Wahlheimat eine alternative Einheit im Warmen vor. "

Ich war ja am Sonntag noch am Start, und das Wetter ist ein bisschen schmuddelig. Man muss extrem aufpassen", sagte Herrmann-Wick, die keine gesundheitlichen Probleme hat. Bei Nieselregen und zwei Grad fügte sie an: "Alles fit."

Für die Frauen beginnt der Weltcup am Donnerstag mit dem Einzel über 15 Kilometer. Bereits am Mittwoch treten die Männer in Bayern zum Auftakt im Einzel an.