Haukeland verlässt Straubing Tigers

Henrik Haukeland verlässt die Straubing Tigers vorzeitig. Medien berichten von einem möglichen Wechsel in die Kontinentale Hockey Liga.

Straubing

Torhüter Henrik Haukeland verlässt die Straubing Tigers. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga stimmte nach eigenen Angaben einer vorzeitigen Vertragsauflösung zu. Medienberichten zufolge soll der Norweger vor einem Wechsel in die multinationale Kontinentale Hockey Liga zum russischen Club HK Traktor Tscheljabinsk stehen.

Nach der nordamerikanischen NHL gilt die KHL als eine der stärksten Eishockey-Ligen der Welt mit erheblichen finanziellen Mitteln. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 steht die Liga jedoch verstärkt in der Kritik. Russische Nationalmannschaften und Vereine sind seither weitgehend vom internationalen Eishockey ausgeschlossen.

Straubing-Manager äußert Verständnis

"Wir respektieren diesen Wunsch und haben seinem Anliegen nach gemeinsamen Gesprächen entsprochen. Henrik hat in der vergangenen Saison wichtige Spiele für uns gemacht. Besonders seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft haben noch einmal gezeigt, welche Qualität er als Torhüter besitzt", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham.