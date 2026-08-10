Hammerwerfer Hummel: Mit Tofu und Soja zum nächsten Coup?

Hammerwerfer Merlin Hummel zählt bei der Leichtathletik-EM zu den Medaillenanwärtern. Der 24-Jährige überlässt selten etwas dem Zufall. Auch bei der Ernährung nicht.

Ein klassisches englisches Frühstück mit Speck, Würstchen und Eiern kommt für Hammerwerfer Merlin Hummel auch bei den heute beginnenden Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham nicht auf den Teller. "Ich bin seit zwei, zweieinhalb Jahren vegetarisch unterwegs hauptsächlich und jetzt seit Anfang dieses Jahres, soweit es möglich ist, also auf jeden Fall zu Hause 100 Prozent vegan", sagte Hummel. Er hatte im vergangenen Jahr mit dem zweiten Platz bei der WM in Tokio den internationalen Durchbruch geschafft.

Hummels Trainingstage beginnen stattdessen mit 150 bis 200 Gramm Haferflocken, gegebenenfalls 100 Gramm Datteln, 50 Gramm Sojaprotein sowie 150 bis 250 Gramm Beeren. "Bei Wettkämpfen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Da muss ich wieder auf vegetarisch ausweichen", sagte Hummel, der über den gesamten Tag hinweg viel auf Reis, Tofu und Gemüse setzt. "Ich esse bestimmt ein Kilo an Obst und Gemüse am Tag, ein halbes Kilo Reis am Tag und so insgesamt an Tofu und Sojagranulat auch noch mal ein halbes Kilo."

Der 24-Jährige ist heute um 11.40 Uhr deutscher Zeit (ARD und Eurosport) in der Qualifikation erstmals bei der EM gefordert. Der Einzug ins Finale am Dienstag (20.10 Uhr) sollte für den Medaillenanwärter aber keine große Hürde darstellen.

Doku sorgt für Umdenken bei Ernährung

Hummels Umstellung auf vegane Kost hat gesundheitliche Gründe. "Ich habe eine Doku auf Netflix gesehen mit Football-Spielern. Da hat man das Darmmikrobiom untersucht und die generellen Entzündungswerte. Und man hat gesehen, dass bei den sich pflanzlich ernährenden Athleten die Entzündungswerte generell niedriger sind. Und es war in der Phase, wo ich gerade eine Bandscheibenvorwölbung hatte. Da geht's ja auch darum, die Entzündungswerte möglichst niedrig zu halten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen", erklärte Hummel.

Sein Erfolgsrezept für die EM besteht aber nicht nur aus veganer Ernährung. "Ich muss im Kopf ruhig bleiben, Ich muss auf gegebene Sachen, die von den anderen in den Ring gebracht werden, stabil reagieren mental. Das wird, glaube ich, einer der Hauptfaktoren", äußerte der Vizeweltmeister.